İğneada'daki Sel Felaketi Soruşturuluyor - Son Dakika
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İğneada'daki Sel Felaketi Soruşturuluyor

İğneada\'daki Sel Felaketi Soruşturuluyor

İğneada'da selde ölen Ümit Solmaz'ın ölümü ile ilgili 'öldürüldü' iddialarına soruşturma açıldı.

15.10.2024 14:16
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz'ın 'öldürüldüğü' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşanan selde yıkılan ruhsatsız işletmede hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz'ın öldürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumundan Solmaz'ın cesedine ilişkin ayrıntılı rapor istendi.

Raporda, Solmaz'ın öldürüldüğüne ilişkin bir bulguya rastlanmadığı yer aldı. Ayrıca işletmede çalışan N.G.'nin yeniden savcılık tarafından ifadesi alındı.

Öte yandan, Solmaz'ın kullandığı cep telefonlarına ait HTS kayıtlarının araştırılmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve GSM operatörlerine müzekkere yazıldığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İğneada'daki Sel Felaketi Soruşturuluyor - Son Dakika

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