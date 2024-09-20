İHA Muhabiri Ormanda Kayboldu - Son Dakika
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İHA Muhabiri Ormanda Kayboldu

Kayıp vatandaşları arayan İHA muhabiri Erdem Demirci, sabah saatlerinde ormandan çıkabildi.

20.09.2024 00:50
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Kayıp vatandaşları arayan İHA muhabiri de ormanda kayboldu: "Sabah saatlerinde ormandan çıkabildik"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanda kaybolan iki vatandaşı kurtarmak için başlatılan arama çalışmalarına katılan İHA muhabiri, ekipler ile birlikte ormanda kayboldu. Sabah saatlerine kadar ormandan çıkamadıklarını belirten İHA muhabiri Erdem Demirci, "Karanlıkta her nokta birbirine benzediği için biz de ormandan çıkamadık. Biz de sabah saatlerinde ormandan çıkabildik" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Köseli köyü Kargacak Mahallesi Bayrak tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.U. ve D.D. gezmek için girdikleri ormanlık alanda kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan R.U. yardım istedi. İhbar üzerine iki şahsın bulunması için bölgeye Cide İlçe Jandarma Komutanlığı, Cide Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği arama çalışması neticesinde ormandaki iki şahsın yeri tespit edildi.

İHA muhabiri ve ekipler de ormandan güçlükle çıkabildi

Gece saatlerinde kayıp vatandaşları bulmak için ormana giren ekipler ve İhlas Haber Ajansı muhabiri Erdem Demirci de sabah saatlerine kadar yollarını bulamadı. Sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile ormandan çıkabildiklerini belirten İHA muhabiri Erdem Demirci, "Jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte kayıp vatandaşları bulmak için ormana girdik. Arkadaşlarının verdiği cep telefonu numarası üzerinden kendileri ile sesli iletişim kurabildik. Hangi yöne gittiklerini söyledi. Biz de ormanın içerisine girdik. Hava çok karanlıktı ve ormanın içerisi de çok sarp ve sık ağaçlarla kaplıydı. Kaybolan kişilerin 30 metre kadar yakınına kadar yaklaştık, ancak önümüze çıkan kayayı aşamadık. Sonra tekrar aşağı döndük. Daha sonra farklı bir yönden ilerlemeyi denedik ama ulaşamadık. Biz de havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olması sebebiyle ormandan çıkamadık. Biz de yolumuzu kaybettik. Karanlıkta her nokta birbirine benzediği için biz de ormandan çıkamadık. Biz de sabah saatlerinde ormandan çıkabildik. Ekipler şu anda farklı bir bölgede arama çalışması yapıyorlar" dedi.

Sabah saatlerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları dron desteği ile devam ediyor. Yerleri tespit edilen iki vatandaşa arazi şartları sebebiyle ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp iki vatandaşın sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erdem Demirci, Acil Durum, Kastamonu, 3-sayfa, Çevre, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İHA Muhabiri Ormanda Kayboldu - Son Dakika

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