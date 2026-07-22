İHA Saldırısı: Yaralılar Samsun\'a Nakledildi

Rusya'nın Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisinin Novorossiysk açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğraması sonucu yaralanan iki mürettebat, sahil güvenlik helikopteriyle Samsun'a getirildi.

Gemide yaralanan mürettebatın tahliyesi için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait helikopter Samsun'dan havalandı. Gemiye ulaşan ekipler, iki yaralıyı alarak Samsun'a nakletti.

Yaralılardan biri 112 hava ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğeri ise Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralı mürettebatın sağlık durumlarıyla ilgili takip ve tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN