İHA Saldırısında 5 Azerbaycanlı Denizci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İHA Saldırısında 5 Azerbaycanlı Denizci Hayatını Kaybetti

05.06.2026 13:28
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Azak Denizi'nde iki kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırılarında 5 Azerbaycan vatandaşı öldü.

Azak Denizi'nin Taganrog Körfezi'nde iki kuru yük gemisine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 5 Azerbaycan vatandaşı denizci hayatını kaybetti.

Azerbaycan basını, Türkiye'den, Rusya'nın Rostov-na-Donu kentine tahıl yüklemek üzere yük almadan seyreden "Natra" ve "Zirkon" adlı yük gemileri gece saatlerinde İHA saldırısına uğradığını duyurdu. Rusya'da faaliyet gösteren Taman Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Belize bayraklı "Natra" gemisine dört İHA isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Gemide çıkan yangının mürettebat tarafından söndürüldüğü, geminin su üstünde kaldığı ve römorkaj desteğine ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Palau bayraklı "Zirkon" gemisinin üst yapı bölümüne ise dört İHA saldırısı gerçekleştiği bildirildi. Saldırıda 3 mürettebat üyesi hayatını kaybederken, gemide yangının sürdüğü ve mürettebatın cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği belirtildi.

"Natra" gemisinde 12, "Zirkon" gemisinde ise 14 kişinin bulunduğu, tüm mürettebatın sözleşmeli olarak çalışan Azerbaycan vatandaşı denizcilerden oluştuğu kaydedildi. Her iki geminin de yabancı bayrak altında faaliyet gösterdiği ve Azerbaycan devletine ait olmadığı ifade edildi.

Saldırıların yaklaşık bir saat arayla gerçekleştiği, "Natra"nın saat 00.45'te, "Zirkon"un ise saat 01.55'te İHA'larla vurulduğu aktarıldı. Hayatta kalan denizcilerin bölgeden geçen üç gemi tarafından kurtarıldığı ve sabah saatlerinde Rusya'nın Yeysk kentindeki limana ulaştırıldığı bildirildi.

Hasar alan "Natra" gemisinin çekilmesi için olay bölgesine iki römorkör sevk edildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Azerbaycan, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İHA Saldırısında 5 Azerbaycanlı Denizci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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