İHA Üreticisi Tkachuk'a Bombalı Saldırı

Rusya'da bir araca düzenlenen bombalı saldırıda insansız hava aracı (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin Genel Müdürü Vladimir Tkachuk ağır yaralanırken, şoför hayatını kaybetti.

Rusya'da insansız hava aracı (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin Genel Müdürü Vladimir Tkachuk'un bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendi. Yekaterinburg şehri yakınlarında düzenlenen suikast girişiminde Tkachuk ağır yaralanırken, aracın şoförü hayatını kaybetti.

Devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre; Tkachuk'un yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Tkachuk, Vampir adlı "FPV" dronlarını Putin'e sunmuştu

Uraldronzavod, operatörün taktığı özel gözlüklerle kameradan gelen canlı görüntüyü izleyerek kullandığı Vampir adlı "FPV" (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü)" dronları üretiyor. Yekaterinburg haber kuruluşu e1.ru'ya göre; Tkachuk, FPV dronlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de dahil olmak üzere üst düzey yetkililere sunmuştu.