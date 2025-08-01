İhalelere Fesat Karıştıran Suç Örgütüne Operasyon: 25 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İhalelere Fesat Karıştıran Suç Örgütüne Operasyon: 25 Gözaltı

01.08.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdıkları iddia edilen 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İETT Genel Müdürü ve İSFALT yöneticileri de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında suç örgütünün İSFALT ve İETT'den aldığı ve fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Öte yandan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri de yapılmıştı.

Gözaltına alınan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İSFALT İdari İşler Müdürü Murathan Altınışık, İSFALT Destek Hizmetleri Şefi Göktunç Şentürk, İSFALT Satınalma Müdürü Rana Uysal, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Muhabese Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT Planlama Şefi Ülkü Kaya, İETT Kağıthane Garaj Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, İETT Emekli Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, İETT Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü Şefi Ahmet Savaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, Erenay Delipınar, Murat Delice, Halil Yanmaz, Veli Rıdvanoğlu ve Vahdet Melikoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, istanbul, Politika, 3-sayfa, Finans, Hukuk, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İhalelere Fesat Karıştıran Suç Örgütüne Operasyon: 25 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
15:10
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
15:07
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14:58
İki büyükşehirde ekmeğe zam 200 gram ekmek artık 15 lira
İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
14:55
Yok böyle sözleşme Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:42
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry’nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
14:35
Bavulunu bile topladı Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
14:10
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 11:26:21. #7.13#
SON DAKİKA: İhalelere Fesat Karıştıran Suç Örgütüne Operasyon: 25 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.