Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen emekli öğretmen yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Cihan Sokak'ta evinin bahçesinde bulunan ağaca ıhlamur toplamak için çıkan emekli tarih öğretmeni Arif Öztekin, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan Öztekin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3. Sayfa › Ihlamur Toplarken Düştü: Emekli Öğretmen Yaralandı - Son Dakika
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