İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek

İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek

Mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrası TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamladıkları için ödemesi gereken tazminat hesaplandı. Hesaplamalara göre her bir teğmenin 450-500 bin lira tazminat ödeyeceği ortaya çıktı.

05.04.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreni sonrası kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen yaptıkları davranışın disiplinsizlik olmadığını belirterek yürütmenin iptalini istedi ve TSK'ya dönüş talebinde bulundu. Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazi Kılıç, davaları kazanamazsa mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamladıkları için ödemeleri gereken tazminat miktarı hesaplandı.

TEĞMENLERE 500 BİN LİRA TAZMİNAT

Gazeteci Müyesser Yıldız, hesaplamalarda öğretim, eğitim ve yetiştirme masrafları ile kurs bedelleri ve harcırahlar toplanarak teğmenlerin her birine 450-500 bin lira tazminat çıkarıldığını açıkladı. Yıldız, teğmenlerin atış ve paraşüt kursu hesaplamalarında dolar kurunun 2023 yılı için 26 lira, 2024 yılı için ise 36 lira olarak esas alınmasının dikkat çektiğini belirtti.

KKK'DEN YANIT

İhraç işleminin iptali için dava açan ve tazminatların ödenmesinin durdurulmasını isteyen teğmenlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı şöyle yanıt verdi: "İdari Yargılama Usulü Kanunu 'Danıştay'da veya İdari Mahkemelerde dava açılması, dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz' hükmüne amirdir. Dolayısıyla bir idari işlem yürütülmesinin durdurulması yetkili ve görevli idare mahkemesince verilmiş yürütmenin durdurulması veya iptal kararına bağlıdır. Bu nedenle açık olan alacak dosyanıza ilişkin takip yetkili ve görevli idare mahkemesi tarafından verilecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı neticesinde durdurulabilecek veya sonlandırılabilecektir."

ÖZGÜR ÖZEL "BORÇ BİZİM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 Şubat'taki Meclis Grup Toplantısı'nda hem 5 teğmenin hem de Tuzla Piyade Okulu'ndan atılan teğmenlerin TSK'ya ödeyecekleri olası tazminatları CHP Grubu olarak maaşlarından yapacakları kesintilerle üstlenip ödeyeceklerini açıklayarak, "Teğmenin yediği ekmek de, yaktığı kurşun da… Borç bizim borcumuzdur." demişti.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'te düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin, resmi tören sonrası "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp kılıçlarını çatarak yemin okuması gündem olmuştu. Teğmenlerin tekrarladığı yeminin şöyle:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı.

Politika, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Teğmen, Hukuk, Tören, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Meta Bouwen:
    Karar yanlis;hepsi atilmaliydi!!! 3 5 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    hepsi atilmaliydi 3 4 Yanıtla
  • D Celik:
    Türk Askeri nasıl Türk askeriyesinden atılıyor .bu vatanı bize hediye eden Atatürk ün askerleriyiz bu gayet normal dir .ingiliz Tarikatl üyeleri neden korktu bundan 2 0 Yanıtla
  • 367236:
    geldiğimiz nokta özeti bu 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MUSTAFA KEMAL IN ASKERLERININ DEGIL 500 BIN 5OO MILYON OLSUN TAZMINATI, KAMPANYA YAPAR 5 DAKIKADA TOPLARIZ 0 1 Yanıtla
  • Kalemdar:
    Kahraman ordu ayrık otlarindan temizlensin. Ekin boy versin. Hepsi atılsın. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz’in takımı Messi’ye şans vermedi Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi
Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Bursa’da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü Bursa'da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü
Aralarında uçurum var 3 Büyükler’in UEFA’dan kazandıkları paralar belli oldu Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu
Sedat Peker’den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli’yle ilgili peş peşe paylaşımlar Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar
İsmail Kartal’ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı İsmail Kartal'ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı
Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
Kim kaç maç ceza aldı İşte olaylı derbinin faturası Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası

14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
14:03 Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
13:48 Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
13:21 Kim kaç maç ceza aldı İşte olaylı derbinin faturası Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası
11:38 Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
17:46 MHP’den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli’ye özel beste Sözleri dikkat çekici MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici
17:40 Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler müjdesini verdi Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler müjdesini verdi
17:22 Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu
17:13 İsmail Kartal’ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı İsmail Kartal'ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı
17:12 Sedat Peker’den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli’yle ilgili peş peşe paylaşımlar Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar
17:07 Aralarında uçurum var 3 Büyükler’in UEFA’dan kazandıkları paralar belli oldu Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu
16:59 Bursa’da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü Bursa'da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü
16:57 Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
16:54 Cengiz’in takımı Messi’ye şans vermedi Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 15:27:24. #7.13#
SON DAKİKA: İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement