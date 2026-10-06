İki araç Kilis Çakallıpınar\'da çamura saplandı, AFAD ve Jandarma kurtardı

İki araç Kilis Çakallıpınar'da çamura saplandı, AFAD ve Jandarma kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Çakallıpınar köyünde dün gece yağış nedeniyle çamura saplanan iki araç, Valilik koordinasyonunda AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olunurken yetkililer yağışlı havalarda dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Kilis'in Çakallıpınar köyünde dün gece etkili olan yağış nedeniyle çamura saplanan iki araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Çakallıpınar köyünde yağış nedeniyle çamura saplanan iki araçtaki vatandaşların yardımına Valilik koordinasyonunda AFAD, Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlar saplandıkları yerden kurtarılırken, mahsur kalan vatandaşlara da yardımcı olundu.
Yetkililer, yağışlı havalarda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını ve yapılan uyarıları takip etmelerini istedi.
Kaynak: İHA
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