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İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Meydankapı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 OMM 17 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yerde sürüklenirken otomobil ise yan yattı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Diğer kaza ise Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Sinan S.'nin kullandığı 34 CRN 736 plakalı Volkswagen marka otomobil, virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.