İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Harran'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Birecik'te ise bir otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.04.2024 11:17
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İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Meydankapı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 OMM 17 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yerde sürüklenirken otomobil ise yan yattı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Diğer kaza ise Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Sinan S.'nin kullandığı 34 CRN 736 plakalı Volkswagen marka otomobil, virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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