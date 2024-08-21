3.Sayfa

Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

"Engin\'in durumu hiç iyi değil"

İki katlı evde yangın çıktı, müdahale eden bir kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Hocaköy Mahallesi'nde O.B'ye ait iki katı binanın üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. SAKTİM ekipleri ve vatandaşlarında destek verdiği yangında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.