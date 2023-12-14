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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
14.12.2023 - 23:13,  Güncelleme: 23:15
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- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz Tuncay (49), idaresindeki 63 ZT 996 plakalı otomobil ile Enes S., idaresindeki 34 ECP 360 plakalı otomobil, Adıyaman Merkez Durukaynak Köyü (Pişnik) yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Aziz Tuncay, Enes S., ve araçlarda bulunan Hüseyin Tuncay ile Mehmet Ali Kızgın yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Aziz Tuncay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aziz Tuncay'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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