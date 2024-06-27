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İki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı

İki sürünün de yaralandığı kaza sonrası Erzurum - Artvin karayolu kısa süreli trafiğe kapandı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum Artvin karayolu Uzundere ilçesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında Benzin istasyonuna dönmekte olan 25 DS 02 plakalı Renault marka otomobil Artvin istikametinden gelen 28 AAH 575 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta kaldırıma çıkarken iki otomobilinde ön tarafı tamamen çöktü. Kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralanırken olay yerine gelen 112 ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken Erzurum-Artvin karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı.