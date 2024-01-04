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İki otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobillerin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İki otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı
04.01.2024 - 23:54,
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İki otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza Serik ilçesi Belek turizm merkezi yolu, otogar kavşağında gece saat 00: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serik istikametine giden Uğur Güneş'in kullandığı 07 ASD 863 plakalı otomobil ile otogara girmek isteyen Serdar Erdem'in kullandığı 33 AAC 941 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki sürücüde olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza sonrası inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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