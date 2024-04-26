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İki ticari aracın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 10 yaralı

SİVAS - Sivas'ta iki ticari aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan karayolu Sivas'ın Hafik ilçesi Yarhisar mevkisinde meydana geldi. Fort marka iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere sevk ediliyor.