İkinci kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2 yıl el kondu - Son Dakika
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İkinci kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2 yıl el kondu

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Aksaray'da alkollü araç kullanırken 2. kez yakalanan sürücüye ceza verildi ve ehliyeti alındı.

24.12.2024 04:23
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Alkollü araç kullanırken 2. kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

AKSARAY - Aksaray'da alkollü araç kullanırken polislere 2. kez yakalanan sürücüye 8 bin 75 lira ceza kesilirken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 09 HM 850 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü M.Y.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler sürücüye alkol muayenesi yaptı. Alkolmetreye üfleyen sürücünün 1.09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye 8 bin 75 lira ceza kesilirken, yapılan sorgulamasında 2. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç ise sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, adli işlem yapılmak ve ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan alkollü sürücü Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İkinci kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2 yıl el kondu
Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İkinci kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2 yıl el kondu - Son Dakika

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