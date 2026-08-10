İkincikat atlayarak kurtulan çocuk - Son Dakika
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İkincikat atlayarak kurtulan çocuk

İkincikat atlayarak kurtulan çocuk
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Giresun'da bir çocuk, caminin ikinci katından atlayıp hafif yaralarla kurtuldu. Uyarılar yapıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde bulunan tarihi Hasan Ağa Camii'nde arkadaşlarıyla iddialaşarak ikinci kattan aşağı atlayan 11 yaşındaki çocuk, olaydan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camii'nde güvenlik kameralarına yansıyan olayda cami içerisinde arkadaşlarıyla vakit geçiren 11 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine caminin ikinci katındaki mahfil bölümünden alt kata atladı. Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, çocuğun yüksekten zemin katın halı kaplı tabanına düştüğü görüldü. Olayı fark eden çevredekilerin ve arkadaşlarının şaşkınlık yaşadığı anlar kameraya yansırken, sağlık ekiplerince kontrol edilen çocuğun vücudunda hafif ezilmeler olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, çocukların benzer tehlikeli davranışlarda bulunmaması konusunda ailelerin ve çevredekilerin daha dikkatli olması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Giresun, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkincikat atlayarak kurtulan çocuk - Son Dakika

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