Minibüs Yangını Kundaklama Şüphesi: Sanayi Sitesinde Büyük Hasar

İkitelli İsteks Sanayi Sitesi'nde bulunan bir minibüste yangın çıktı. Minibüs alevlere teslim olurken, yangın kısmen dükkana da sıçradı. Yapılan ilk incelemelerde polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Yangın, 07.00 sıralarında İkitelli İsteks Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanın önünde park halinde olan bir minibüste meydana geldi. Minibüste başlayan ve henüz sebebi bilinmeyen yangın büyüyerek dükkanın önünde bulunan malzemelere ve kısmen de dükkana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Minibüs ekiplerce hızla söndürülürken, kısmen dükkana sıçrayan yangın da büyümeden sirayetin önüne geçildi. Dükkanda hasar meydana gelirken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

Polis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk inceleme kapsamında minibüste başlayan yangının ihtimalleri arasında kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Yangının söndürülmesinin hemen ardından ekipler güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.