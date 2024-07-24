İkiz bebeklere hamile kadını öldürdüğü iddiasıyla beraat eden koca için istinaf başvurusu kabul edildi

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Denizli'nin Buldan ilçesinde, ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'yı öldürdüğü iddiası yargılandığı davada beraat eden kocanın için yapılan istinaf başvurusu kabul edildi. Yeniden başlayan yargılamada sanık hakkında verilen beraat karının kaldırılması ve yeniden tutuklanması talep edildi.

Buldan'a bağlı Yeni Mahalle'de 11 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda; 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı (43), öğlen okuldan dönen ve ilk evliğinden olan kızı tarafından banyo küvetinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Açık olan suyu ve şofbeni kapatan çocuğun yardım talebi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, başından yarası olan Hatice Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, Hatice Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında ise boğuşmadan kaynaklı çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı'nın tırnaklarında deri dokuları bulunarak, alınan örnekler adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopside kadının öldürülme ihtimali netlik kazanınca şüpheli olarak eşi R. Çaltı (46) gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen R. Çaltı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcının itirazı üzerine tutuklandı

Buldan Cumhuriyet Savcısı'nın karara itiraz etmesi üzerine aynı gece Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, itiraz kabul edilerek, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alınan R. Çaltı, Buldan Adliyesine sevk edildi. Adli kontrol kararına yapılan itirazı kabul eden Denizli 1. Ağır Cezaya Mahkemesi'nde görülen duruşmaya güvenlik gerekçesiyle SEGBİS üzerinden katılan koca, dosyadaki bilgi ve delillere göre tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıp beraat etti

İkinci kez gözaltına alınıp tutuklanan R. Çaltı'nın eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ve banyodaki musluğu açık bıraktığı iddia edildi. Devam eden soruşturma çerçevesinde R. Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, zanlının verdiği ifadelerle güvenlik kamera görüntülerinin çeliştiği kaydedildi. Olayı tarlada çalışırken öğrendiğini iddia eden zanlının, üzerinin ıslak olduğu ve incelenen güvenlik kameralarında ise evin etrafından dolaşıp içeri girdiğine dikkat çekildi.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz Eylül ayında görülen duruşmada savunması istenen R. Çaltı, hakkındaki suçlamaları reddetti. Eşinin öldüğü haberini tarlada çalışırken yakınlarından aldığını ve suçsuz olduğunu savunan R. Çaltı, mahkeme heyetinden beraatını talep etti. İki çocuk annesi ve ikizlere hamile eşi Hatice Çaltı'yı öldürdüğü iddiasıyla 'ağırlaştırılmış hapis cezası' talebiyle yargılanan koca R. Çaltı, 2023 yılı Kasım ayında görülen davanın karar duruşmasında, ölen kadının tırnaklarında bulunan deri dokularının kendisine ait çıkmaması üzerine yaklaşık 6 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

Yeniden yargılanmasına başlandı

Olayda hayatını kaybeden Hatice Çatlı'nın kardeşlerinin tahliye kararına yaptığı itiraz üzerine, koca R. Çatlı hakkında Antalya Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yeni dava açıldı. SEGBİS üzerinden davaya katılan R. Çatlı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Önceki savunmasının aynen arkasında olduğunu ifade eden R. Çatlı, eşinin kardeşlerinin evlenmelerine karşı oldukları için kendisi aleyhine ifade verdiklerini öne sürdü.

Sanığın ifadelerine katılmadıklarını ifade eden ailenin avukatları ise olay mahallinde keşif yapılmasını, sanığa ait iki telefonun imaj kayıtlarının alınıp inceleme yapılmasını, sosyal medya araştırması yapılarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada, yapılan istinaf başvurusunu inceleyen Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan mütalaa okundu. Mütalaada R. Çatlı'nın evden çıkarken cebinden ipe benzer bir cisim sarktığı, telefondaki mesaj ve arama kayıtlarının silindiği, tarlaya sürekli beraber gitmelerine rağmen olay günü yalnız gittiği, bilirkişi değerlendirmelerinde eşini burun deliklerini kapatıp, boynuna da baskı uygulamak öldürdüğünün anlaşıldığına vurgu yapıldı. Sanığın kolundaki yaralara neyin neden olduğu ve olay güne dair çelişkili savunmalarda bulunması, delillerin yanılgılı değerlendirilmesi ve yetersiz gerekçe ile cezalandırılmasına yeterli delil olmadığından bahisle sanığın beraatına dair hüküm kurulmasının hatalı olduğunun anlaşıldığına vurgu yapıldı. Kabul edilen istinaf başvurusunda Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Kasım 2023 tarihli kararının kaldırılarak, sanık R. Çatlı'nın hamile eşini kasten öldürme suçundan cezalandırılması ve sanığın suçun vasfı ve öngörülen ceza miktarına bakılarak tutuklanması talep edildi.

Sanık ve maktul vekillerinin beyanları ile okunan mütalaayı değerlendiren mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - DENİZLİ