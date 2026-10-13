İl Milli Eğitim Müdürü Esen, Malazgirt İlkokulu\'nda öğrencilerle oyun oynadı

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul ziyaretinde öğrencilerle beraber "Maarif'in Kalbinde Oyun" mottosuyla geleneksel oyunları oynayarak keyifli zaman geçirdi. Esen, "Okullarımızda büyük bir heyecanla "Maarif'in Kalbinde Oyun" mottosuyla okullarımızda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Okul ziyaretlerini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin büyük sevgisiyle karşılaşan Esen, öğrencilerle beraber geleneksel Türk çocuk oyunlarından olan Yağ Satarım Bal Satarım Oyununu oynadı. Öğrencilerle beraber eğlenceli zaman geçiren Esen, "Bugün Melikgazi ilçemize bağlı Malazgirt İlkokulu'muzda çocuklarımızın mutluluğunu gördük, ona şahitlik ettik. Bilindiği üzere 2026-27 eğitim öğretim yılımız ana tema olarak Bakanlığımız tarafından "Maarif'in Kalbinde Oyun" temasıyla başlatılmıştı. Tüm okullarımızda büyük bir heyecanla "Maarif'in Kalbinde Oyun" mottosuyla okullarımızda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün bu okulumuzda böyle bir ortama şahitlik ettik. Çocuklarımızda belli bir süre de olsa birlikte oyun oynamanın zevkini ve keyfini yaşadık. Malum olduğu üzere ilkokul çağı, ilkokul kademesi çocuğun temel okuma becerilerini kazandığı, temel matematik becerilerini kazandığı yerdir. Bunun ötesinde ben hep bütün arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum ve söylüyorum. Temel okuma becerisi ve matematik becerisinden sonra ne olur bu çocuklarımızın bol bol oyun oynamalarına eşlik edin. Kendilerini oyun oynayarak bulmalarını sağlayın. Çünkü oyun dediğimiz şey sadece çocukların bir eğlencesinden ibaret değil. Aynı zamanda eğleniyorlar ama aynı zamanda ciddi bir öğrenme faaliyeti de yapmış oluyorlar. Aslında oyun dediğimiz şey çocuğun çok yönlü, çok disiplinlerarası bir anlayışla çok yönlü bir öğrenme ortamına girmesi demek oluyor" ifadelerini kullandı.

Kentteki okulların bahçelerini oyun alanlarıyla donattıklarını kaydeden Esen, "Bir oyunu oynarken aynı zamanda matematik, aynı zamanda belki konuşma becerisi, iç disiplini kurma, birlikte hareket etme, takım ruhu oluşturma gibi çocuğun hem fiziksel hem ruhsal iletişimini güçlendirecek birçok eğitim ilkesini de çocuk orada kavramış oluyor. Örtük olarak öğrenmiş oluyor. Yapmış olduğu faaliyetlerle aslında çok ciddi bir öğrenme süreci gerçekleştirmiş oluyor. İşte onun için biz bu yıl Bakanlığımızın belirlediği bu ana tema etrafında odaklanarak tüm okullarımızda bahçelerimizi oyun alanlarıyla donattık, çizimlerini gerçekleştirdik. Bir formatör arkadaşımız vasıtasıyla da bunu yönetiyoruz. Diğer taraftan Beden Eğitimi öğretmenleriyle bugün büyük katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Spor faaliyetlerinin yanında aynı zamanda çocuk oyunlarına yönelik, geleneksel çocuk oyunlarına yönelik de faaliyetler yapmalarını istedik. İlkokul çağımızda özellikle "Maarif'in Kalbinde Oyun" temasını tüm çocuklarımızın gündemine taşıyacak faaliyetleri yıl boyunca sürdüreceğiz inşallah" diye konuştu.

Daha sonra okulda görevli öğretmenlerle görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Esen, Okul Müdürü Musa Durğut'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.