Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kemaliye - İliç kara yolu Ornaj mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil Ornaj mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan Ornaj mevkiinde keskin viraj dolayısıyla kazaların sıklıkla yaşandığı sürücüler tarafından belirtildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İliç'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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