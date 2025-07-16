İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez ilk soruda yaşanan joker şaşkınlığı ve yarışmacının kimliğiyle gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda Merve İrem Taşdemir isimli yarışmacı, daha ilk soruda seyirci jokerine başvurunca stüdyo bir an sessizliğe büründü.

Henüz 2 bin TL değerindeki ilk soruda "Uzun süre tok tutar, sindirim sistemini destekler, enerji seviyesini düzenler" gibi ifadelerin tanıtımında yer aldığı ürün soruldu. Ancak Taşdemir emin olamayınca seyirciye danıştı. %76 oranla verilen yanıtla doğru şıkkı seçerek yoluna devam etti.

Sosyal medyada "ilk soruda joker kullanan yarışmacı" olarak konuşulan Taşdemir, kısa sürede yarışmanın en çok paylaşılan isimlerinden biri hâline geldi.

Ancak asıl sürpriz programın ilerleyen dakikalarında ortaya çıktı. Yarışmayı ikinci baraj sorusuna kadar başarıyla sürdüren Merve İrem Taşdemir, finalde 50 bin TL kazanarak yarışmadan mutlu ayrıldı. Program sonrası ise izleyicileri daha da şaşırtan detay gündeme geldi: Yarışmacı, bir dönem Galatasaray forması giyen, son olarak Gaziantep FK'da oynayan Emre Taşdemir'in eşi olduğu öğrenildi.