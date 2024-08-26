İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kafe ve restoranlarda işgal sınır çizgisi ihlallerini denetledi

3.Sayfa

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kafe ve restoranlara yönelik denetimlerinde, işletmelerin önündeki ve kaldırımlardaki işgal sınır çizgisi ihlallerini kontrol etti.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların yürüyüşünü ve geçişlerini güçleştiren, kafe ve restoranların önlerinde ve kaldırımlarda yer alan masa, sandalye ve platformlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Çiftlik Mahallesindeki ara sokaklarda yapılan işgal sınır çizgisi denetiminde, kafe ve restoranlara belirlenen sınırlara uymaları konusunda uyarılar yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yayaların güvenli ve konforlu bir şekilde ara sokaklarda ve kaldırımlarda yürüyebilmeleri için denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.

"Denetimlerimizi sürdüreceğiz"

İlkadım'da vatandaşların güvenliğini ve konforunu ön planda tuttuklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizde özellikle Çiftlik Mahallesi'nin ara sokaklarında yer alan kafe ve restoranlara yönelik işgal sınır çizgisi denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerin amacı, kaldırımları ve ara sokakları yaya olarak kullanan vatandaşlarımızın güvenliği ve konforlu ulaşımını sağlamak. İşletmelerin önünde yer alan masa ve sandalyeler ile platformların belirlenen sınır içine çekilmesi konusunda ekiplerimizce işletmelere uyarılar yapıldı. Belirlenen sınırlar içerisinde işletmelerini düzenleyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Kaldırımları ve ara sokakları yaya olarak kullanan vatandaşlarımızın güvenliği ve konforlu bir şekilde hareket edebilmeleri için denetimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN