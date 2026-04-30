İmamoğlu davasında 9 sanık için tahliye talebi

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada duruşma savcısı mütalaa verdi. Mütalaada, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, itirafçı iş adamı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan'ın mevcut delil durumu ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyeleri talep edildi. - İSTANBUL
