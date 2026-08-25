İmamoğlu davasında 1 milyon Euro sorgusu - Son Dakika
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İmamoğlu davasında 1 milyon Euro sorgusu

İmamoğlu davasında 1 milyon Euro sorgusu
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Hasan İmamoğlu, davasında Tuncay Yılmaz'dan alınan 1 milyon Euro'yu savcıya yanıtladı.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunma yapan tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu'na İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a elden teslim edilen 1 milyon Euro soruldu. Hasan İmamoğlu, "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine savcılık, Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağının belirsiz olduğu gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında 'aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 5'inci gününde devam ediliyor. Duruşmada, Beylikdüzü'nde 3 daire üzerinden elden para aldığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yaptı.

"İddianamede bize 3 daire aldığım deniyor. Benim 3'ten fazla dairem var"

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık İmamoğlu, "Benim bu hayatta dikkat ettiğim iki şey var; Haram yememek, yedirmemek. Ben, çocuklarıma da bunu öğrettim. Ben, burada bir suçtan yargılanmıyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası olduğum için yargılanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Ben, bir süre önce yaşlandığımdan dolayı ticari faaliyetlerimi yönetmesi için Tuncay Yılmaz'a devrettim. Bu, bize yapılan eziyetten başka bir şey değil. İddianamede bize 3 daire aldığım deniyor. Benim 3'ten fazla dairem var. Daire alıp satmak suç mu? 60 yıllık ticari hayatımın ayaklar altına düşürülmesini kınıyorum. Burada iş insanı olarak konuşan insanlara şaşırıyorum çünkü yalan konuşuyorlar. FETÖ'ye okul yaptığım söyleniyor. Ben kendim okul yapmaya çalıştım, başaramayınca da devlete devrettim" ifadelerini kullandı.

"Emniyette bana, '3 daire almışsınız' dediler, ben ise 'hayır 4 daire aldım' diye düzelttim"

Savunmasının devamında, Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' suçundan yargılanmasına da tepki gösteren sanık Hasan İmamoğlu, "Bizim soyumuzdan 'casus' çıkmadı, Ben, gazi bir dedenin torunuyum. O bize vatana ihanetin ne demek olduğunu çok güzel bir şekilde anlatırdı. Benim yurtdışı yasağımı kaldırmanızı istemiyorum çünkü benim yurt dışında hiçbir işim yok. Ancak, 2 üniversite bitirmiş başarılı torunumun bu yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Vatan Emniyete gittiğimizde, bana '3 daire almışsınız' dediler, ben ise 'hayır 4 daire aldım' diye düzelttim" diye konuştu.

Savcılıktan Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu talebi

Hasan İmamoğlu savunma yaptığı sırada Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın iddiaları doğrultusunda teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu. Hasan İmamoğlu "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine savcılık, Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağının belirsiz olduğu gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında 'aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, İnşaat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu davasında 1 milyon Euro sorgusu - Son Dakika

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