İmamoğlu davasında Dağdeviren, 1 milyon 896 bin TL sorusuna 'Hatırlamıyorum' dedi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 31. oturumunda tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren, eşi Murat Dağdeviren ile birlikte iş insanı Orhan Yıldırım tarafından gönderilen paraların teslimine ve rüşvet verilmesine aracılık ettiği iddialarını reddetti. Öte yandan çapraz sorgusu sırasında iş insanı Orhan Yıldırım'dan hesabına gelen 1 milyon 896 bin TL para sorulması üzerine Dağdeviren, eşinin ekonomik sorunları nedeniyle paraların kendi hesabına gönderildiğini söyledi. Savcı ise ardından "Ama aynı tarihlerde eşinize de gönderilen paralar var" demesi üzerine sanık Dağdeviren "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 31. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren savunma yaptı.

Dağdeviren hakkında iddianamede ifadesine yer verilen iş insanı Orhan Yıldırım "Ağaç A.Ş.'ye gelip giderken orada Murat Dağdeviren isimli şahsı da görüyordum. Burada çok rahat bir tavırla takılıyordu. Bu rahatlığının sebebi, eşi olan Derya Dağdeviren'in Dilek İmamoğlu'nun yeğeni olmasından kaynaklı olduğu herkes tarafından biliniyordu. Kendisi ile bu süreçte birkaç kez sohbet ettiğimizde kurumdan olan alacaklarımdan bahsedince 'onlar sıkıntı değil, ben senin alacaklarını halleder kurumdan alırım' dedi. Murat Dağdeviren bu alacakları yakın akrabalık ilişkinlerini kullanarak kendisinin alabileceğini ancak ekonomik sıkıntısının olduğunu ve kendisine bir miktar borç vermem gerektiğini söyledi. Murat Dağdeviren'e ilk başta göndermiş olduğum paraları borç olduğu bilinci ile gönderiyordum. Hatta ilk gönderdiğim parayı Ağaç A.Ş.'den ödeme almadan önce kendisine gönderdim. Daha sonra benim peyderpey hak edişlerim yapıldı ve Ağaç A.Ş.'den küçük miktarlarda da olsa ödemelerimi almaya başladım. Murat Dağdeviren'e Ağaç A.Ş.'de biriken alacaklarımı alabilmek için peyderpey yaklaşık 3 milyon TL civarı para göndermiştim" ifadelerini kullanmıştı.

Derya Dağdeviren, Orhan Yıldırım'ın iddiaları hakkındaki savunmasında "Hakkımda düzenlenen iddianamenin eylem 153 başlıklı bölümünde, eşim Murat Dağdeviren ile birlikte Orhan Yıldırım tarafından gönderilen paraların teslimine ve rüşvet verilmesine aracılık ettiğim iddia edilmektedir. Hakkımda ileri sürülen iddiaların aksine herhangi bir kişiye nüfuz sağlama, ayrıcalık tanıma veya menfaat temin etme gibi bir durum söz konusu asla değildir. Hayatın olağan akışı içerisinde zaman zaman borç aldığımız, sonra bunları geri ödediğimiz olmuştur. Ancak bunların suç teşkil eden bir menfaat ilişkisi olarak değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Hiçbir kamu görevlisi adına Orhan Yıldırım'dan para talep etmedim. Orhan Yıldırım ile herhangi bir ihalenin verilmesi, hakedişin ödenmesi veya bir kamu işlevinin gerçekleştirilmesi karşılığında para verilmesine ilişkin bir anlaşma yapmadım" dedi.

Sanık hesabına gelen 1 milyon 896 bin TL hakkında "Eşimin hesaplarıyla ilgili sıkıntılar nedeniyle ödemelerin benim hesabıma gönderildiği olmuştur" dedi

Dağdeviren savunmasının devamında Orhan Yıldırım'ın eşine maaş artı kardan pay olacak şekilde iş teklifinde bulunduğunu söyleyerek "Eşim de ihtiyacı olduğu için çalışmaya başladı. İddianamede Orhan Yıldırım tarafından 5 Mart 2020 ile 8 Haziran 2022 arasında hesabıma 26 farklı işlemde toplam 1 milyon 896 bin TL gönderildiği belirtilmektedir. Bu banka hareketlerini inkar etmiyorum tabii ki. Ama eşime veya bana gönderdiği tutarların bir kısmı eşimin mesaisinin, çalışmasının karşılığı. Bir kısmı ise eşimin şahsı için değil, şantiyelerdeki diğer işçilere verilmek veya sair giderler için kullanılmak üzere verilen ödenek biçimindedir. Eşimin ekonomik sorunları ve hesaplarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kendisinin talebiyle bazı ödemelerin benim hesabıma gönderildiği olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sanık çapraz sorgusunda sorulara "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi

Sanığın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Cumhuriyet savcısının"2 yıl içerisinde hesabınıza 1 milyon 896 bin TL para gönderilmiş. Bu para gönderimleri neye ilişkin?" sorusuna sanık Dağdeviren "Eşimin geçmişteki şirketinden kaynaklı. Benim hesaplarımda bloke, icra olmaması nedeniyle tedbir olarak o dönem hesabıma gönderilmesini talep etmişti. Bundan dolayı gönderdi" yanıtını verdi. Savcı ise ardından "Ama aynı tarihlerde eşinize de gönderilen paralar var. Çok benzer tarihlerde" demesi üzerine sanık Dağdeviren "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. "Paranın akıbetinin sorulması üzerine sanık Dağdeviren "Bunları kalem kalem hatırlamam mümkün değil. İncelendiğinde transferlerin ne şekilde olduğu, bankadan elden çekildiği veya başka eşime gönderip gönderilmediği konusunda kayıtlarda mevcuttur muhakkak" yanıtını verdi.