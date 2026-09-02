İmamoğlu davasında tutuklu sanıklar suçlamaları reddedip tahliye talep etti

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliyeye ilişkin talepleri alındı. Duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasına 10. gününde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının tahliye talepleri alındı.

Duruşmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in arkadaşı ve Rauf Cem Istranca'yla 3K ismindeki açık hava reklam şirketi kuran Serkan Öztürk, "3K şirketinin bir çalışanıyım. 3K şirketi ile ilgili isnat edilen, suç oluşturabilecek eylemlerin hiçbirinin içinde olmadım. Ben 3K adına hiçbir ihaleye girmedim. Hiçbir reklam sözleşmesi imzalamadım. Hiçbir faturalaşma işleminden haberim yok. 3K'nın aldığı herhangi bir işle ilgili, herhangi bir ihaleyle ilgili hiçbir dahilim olmadı. Hakkımda, aleyhimde delil olarak kullanılabilecek bir MASAK raporu yok. Sizlere açıklayamayacağım bir HTS baz kaydı yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı olan ve onun talimatlarıyla hareket ederek Kültür ve Medya A.Ş.'nin yaptığı birçok ihaleye katılıp haksız kazanç sağladığı iddianamede belirtilen reklamcı iş adamı Mustafa Nihat Sütlaş savunma yaptı. Sütlaş, "Hiçbir gizli ortağım yoktur, hiçbir gayrimeşru ortaklık ilişkim yoktur. Katıldığım ihalelerin hiçbirinde fesat yapmadım, fesata yardımcı olmadım, hiçbir kurumu dolandırmadım. Ben bugüne kadar hiçbir örgüt görmedim, hiçbir örgüte üye olmadım, örgütle ilgili hiçbir şey duymadım. Beraat edeceğimi biliyorum efendim. Adaletinize ve doğru kararlar vereceğinize inancım tamdır. Tutukluluk süresi artık çok aşırı olmuştur. Tahliyemi, şirketlerim üzerindeki tedbirlerin ve kayyumların kaldırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınması ile devam edilmek üzere yarına ertelendi.