İmamoğlu'na açılan dava sonrası yeni soruşturma kararı! - Son Dakika
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İmamoğlu'na açılan dava sonrası yeni soruşturma kararı!

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri sonrası 'tehdit' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapanlara da soruşturma açıldığını duyurdu.

20.01.2025 19:57
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının hemen ardından İmamoğlu hakkında 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ailesine tehdit' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK: AYNI ŞEKİLDE PAYLAŞIM YAPANLARA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Bu soruşturmanın ardından bir soruşturma da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapanlara açıldı.

Başsavcılığın soruşturmalarla ilgili açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkındaki açıklamaları ve ailesini tehdit niteliği taşıyan ifadeler kullanmasının ardından, Tehdit ve Terörle Mücadele birimlerine bağlı yetkililer tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca, söz konusu açıklamaların ardından Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarında aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini yer verildi.

İmamoğlu\'na açılan dava sonrası yeni soruşturma kararı!
Kaynak: ANKA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'na açılan dava sonrası yeni soruşturma kararı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Hakan Tunca:
    Ekrem kendi sonunu getirecek. halk nazarinda beş para etmezsin. 342 357 Yanıtla
  • onur pari:
    Bahçeli'nin tehdit etmediği muhalefet kanalı, basını, yazarı kalmadı. Nereye kadar gideceksiniz göreceğiz. 354 74 Yanıtla
  • İlham Çuhadar:
    Burda hiçbir tehdit yok, biz bunları görüyor ve biriktiriyoruz, bir gün bu hukuksuzluğun sonu gelecek. 311 33 Yanıtla
  • carliitom@hotmail.com:
    Neden ben bu adama hiç güvenemiyorum öyle bir izlenim bırakıyor? 106 233 Yanıtla
  • Hidayet Elagöz:
    gözünün üstünde kaşın var 216 76 Yanıtla
  • Çelikk:
    Eko İstanbul'a Sahip çık yoksa kayyumu yersin 61 196 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Resmen firavun ülkesi 68 118 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    demokrasiden bahsedilen Türkiye 152 29 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Şımarık züppe 24 69 Yanıtla
  • Anti Trol:
    Ne kadar trolcük varmış. Bir eğilsenize birşey deneyecem. 48 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'na açılan dava sonrası yeni soruşturma kararı! - Son Dakika
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