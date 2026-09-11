İmamoğlu'na hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak kararı - Son Dakika
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İmamoğlu'na hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak kararı

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Tuzla'daki bir açılış programında yaptığı konuşmada Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca İmamoğlu'na siyasi yasak kararı verdi.

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında karar açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Kararda ayrıca, İmamoğlu'na siyasi yasak verildi.

Tuzla'da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişiler, dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başladı. O esnada Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. 2023 yılında hazırlanan iddianamede "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar cezası istenmişti. 16. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulü görülen davada İmamoğlu hakkında beraat kararı verilmişti. İstinaf mahkemesince, savunma alınmadan duruşma yapıldığı gerekçesiyle karar bozularak dava tekrar görülmek üzere mahkemeye gönderilmişti.

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonunda bugün yeniden görülen davanın duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Kararda ayrıca, İmamoğlu'na siyasi yasak verildi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Tuzla, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu'na hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'na hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak kararı - Son Dakika
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