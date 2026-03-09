'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında ilk ihbarı yapan iş adamının avukatı: "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti" - Son Dakika
'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında ilk ihbarı yapan iş adamının avukatı: "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti"

09.03.2026 20:06
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasında, müşteki olarak ifade veren iş adamı Sedat Kapıdağ'ın avukatı, müvekkiline rüşvet teklif edildiğini açıkladı. 2019'dan beri devam eden dava, İmamoğlu'nu 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırmayı öngören iddianame ile devam ediyor.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında müşteki olarak yer alan ve savcılığa İmamoğlu hakkında ilk şikayeti 2019 yılında yapan iş adamı Sedat Kapıdağ'ın avukatı, "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti. Biz bu rüşveti kabul etmedik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş'in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun'un 251 yıla ve Adem Soytekin'in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşma bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 nolu duruşma salonunda görülmeye başlandı.

"Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti"

Duruşmada, müşteki olarak yer alan ve savcılığa İmamoğlu hakkında ilk şikayeti 2019 yılında yapan iş adamı Sedat Kapıdağ'ın avukatı Vizyonkent Reklam Pazarlama Firması yetkilisi Murat İlbak'ın, Kapıdağ ve ailesine rüşvet teklif ettiğini öne sürerek, "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti. Biz bu rüşveti kabul etmedik, İlbak bu davada 'sanık' olarak yer almıyor ancak onunla iş yapan kişiler tutuklandı ve sanık olarak yer aldı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

