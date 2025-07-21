İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edildiği iddia edilen 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden Can K., Mehmet K., Erdinç K. Cengiz T., Murat Timuçin A., Deniz E., Ali Cüneyt Ö. ve Taylan Ç. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"K" ve "S" kodlarıyla para gönderildiği belirtildi

Öte yandan detaylar savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüpheli Murat Timuçin A.'nın İBB iştirak şirketi genel müdür müşaviri olan şüpheli Deniz E.'ye bu iştirak şirketince yapılan, yapılmasına aracılık edilen sözleşme ve işlere katılım sağlamak ve usulsüzce almak için rüşvet verdiği, birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek almış olduğu rüşvet paralarının bir kısmını kendisi üzerinde bıraktığı gibi bir kısmını da Deniz E.'ye aktardığı, şüphelinin eski eşi Gülşen Ç.'nin hesabına Deniz E.'ye teslim edilmek üzere 'komisyon' anlamına gelen 'K' açıklaması ile ve yine buradan şüphelinin payı anlamına gelen 'senin komisyonun' hususunu belirli etmek üzere 'S' açıklaması ile düzenli olarak para gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı. - İSTANBUL