İmamoğlu'nun Kasıyla İlgili Yolsuzluk İddiaları Gündemde - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Kasıyla İlgili Yolsuzluk İddiaları Gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu belirtilen Adem Soytekin'in Eston Yapı'dan 60 milyon TL değerinde daireleri haraçla aldığı iddia ediliyor. Soytekin'in İmamoğlu'na telefonla tehditlerde bulunduğu ve bu süreçte meydana gelen olaylar savcılık dosyasına girdi.

17.04.2025 09:08
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Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu ifade edilen Adem Soytekin'in Eston Yapı'dan 60 milyon TL değerindeki 3 daireyi haraç olarak aldığı iddia edildi. Ekrem İmamoğlu'nun şirket sahiplerini tehdit ettiği telefon konuşmaları da savcılık dosyasına girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılık soruşturmasında İmamoğlu'nun kasası olduğu ifade edilen Adem Soytekin'in milyonluk daireleri haksız bir şekilde üzerine geçirdiği belirlendi. İmamoğlu ve ekibinin kamu gücünü kullanarak Keleşoğlu Holding'e ait Eston Yapı'nın Deniz İstanbul isimli inşaat projesindeki 3 adet daireyi haraç olarak aldığı iddia edildi. İddiaya göre Adem Soytekin, projenin inşa sürecinde Eston Yapı'yı iki kez ziyaret ederek baskı kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 2020 yılında Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasıyla firmayı tekrar arayan Soytekin, şirketten "kreş parası" istedi. Olumsuz cevap alan Soytekin, bu kez firma sahibinin ofisine giderek, 3 adet 3+1 daire veya karşılığı ücretini talep etti. Soytekin'in baskıları bununla da bitmedi. İddiaya göre firma sahibinin ofisinden İmamoğlu'nu telefonla arayıp sesi mikrofona veren Soytekin, "Başkanım, kreş yapmayacaklarmış, anlaşamıyoruz" diyerek İmamoğlu'na şirketi şikayet etti. Soytekin'e İmamoğlu'nun cevabı ise "Kreş yapmıyorlarsa ben de onlara o projeyi yaptırmayacağım" oldu. Tehditler karşısında geri adım atan firma, 2020 yılında Deniz İstanbul Projesi Mercan Konakları'nda bulunan E4, F3 ve F2 bloklarından toplam 60 milyon TL değerindeki 3 adet daireyi bedelsiz olarak Soytekin'e ait Sulkar İnşaat'a devretti. Dairelerin düşük fiyata satışa çıktığını gören firma, daha sonra bu daireleri tekrar ücretini ödeyerek satın aldı. Tehdit içerikli konuşmalar ve MASAK raporu savcılık dosyasına da girdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun Kasıyla İlgili Yolsuzluk İddiaları Gündemde - Son Dakika

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