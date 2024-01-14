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İMES OSB'de meydana gelen kimyasal sızıntıya 465 bin 585 TL para cezası - Son Dakika
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İMES OSB'de meydana gelen kimyasal sızıntıya 465 bin 585 TL para cezası

Kocaeli Valiliği, İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kimyasal sızıntının ardından DRS Makina Fabrikası'na 465 bin 585 TL para cezası uygulandığını açıkladı. Sızıntı sonucunda gökyüzüne turuncu dumanlar yükselirken, olaya itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri müdahale etti. İncelemeler sonucunda firma tarafından suyla karışan kimyasalın vidanjörle çekildiği belirlendi ve ilgili firmaya idari para cezası verildi.

İMES OSB\'de meydana gelen kimyasal sızıntıya 465 bin 585 TL para cezası
14.01.2024 - 22:15,
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İMES OSB'de meydana gelen kimyasal sızıntıya 465 bin 585 TL para cezası

KOCAELİ - Kocaeli Valiliği, İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal sızıntının meydana geldiği fabrikaya 465 bin 585 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi İMES Organize Sanayi Bölgesi, İMES 6. Cadde'de bulunan DRS Makina Fabrikası'nda kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle gökyüzüne turuncu dumanlar yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

"465 bin 585 TL idari para cezası uygulanmıştır"

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dilovası ilçemiz sınırları içinde faaliyette bulunan bir fabrikanın bacasından farklı renkte salınımın mevcut olduğu ihbarının alınması üzerine Valimiz Seddar Yavuz'un talimat ve koordinesinde bölgeye AFAD, İtfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri yönlendirilmiştir. Olay mahallinde teknik personeller tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda, firma tarafından üretilen tank içerisine dökülen asit içerikli yüzey temizleme kimyasalı ve suyun etkileşime girmesi sonucu havaya bir miktar gaz çıkışı olduğu, tankta meydana gelen sızıntı üzerine firma tarafından suyla karışan kimyasalın vidanjörle çektirildiği tespit edilmiştir. Meydana gelen olaydan etkilenen ve yaralanan vatandaşımız olmamakla birlikte, ilgili firmaya gerekli tebligat ve uyarılar yapılarak sebep olduğu kirlilikten dolayı 465 bin 585 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Kocaeli Valiliği, Çevre, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İMES OSB'de meydana gelen kimyasal sızıntıya 465 bin 585 TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İMES OSB'de meydana gelen kimyasal sızıntıya 465 bin 585 TL para cezası - Son Dakika
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