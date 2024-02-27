İmralı Adası'nda batan gemide kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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İmralı Adası'nda batan gemide kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

İmralı Adası\'nda batan gemide kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisinde kaybolan 4 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, midye çiftliğine dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürüyor.

27.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:44
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İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, midye çiftliğine dalış gerçekleştirerek arama çalışmaları yapıyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerde geminin enkazına dalış yaparak, 4 kayıp mürettebatı arama çalışması gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar midye çiftliğine dalış gerçekleştirdi. Üst kısmından dubalarla bağlı olan ve 20 metre derinliğe kadar inen halatlarla dolu midye çiftliği, herhangi bir cansız bedenin takılma ihtimaline karşı dalgıçlarla kontrol ediliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İmralı Adası'nda batan gemide kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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