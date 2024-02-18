İmralı Adası açıklarında batan geminin içi dalgıçlar tarafından görüntülendi - Son Dakika
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İmralı Adası açıklarında batan geminin içi dalgıçlar tarafından görüntülendi

İmralı Adası açıklarında batan geminin içi dalgıçlar tarafından görüntülendi

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ve mürettebat kamaraları dalgıçlar tarafından görüntülendi. Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıkan ve fırtınaya yakalanan gemideki arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, özel kafes sistemiyle dalış yaparak geminin enkazına inerek kamaralara girdi. Geminin içerisinde yapılan aramalar su altı kamerasıyla kaydedildi.

18.02.2024 20:44
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İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ve mürettebat kamaraları dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise, özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi. Gün içinden farklı aralıklarla dalan dalgıçlar en son 7. kez daldıklarında geminin enkazına inerek kamaralara yani kaldıkları odaya girdi.

Dalgıçların gemi içerisinde yaptığı aramalar ise su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları görüntülendi. Ön keşif için lumbuzları kıran dalgıçlar, gemide mürettebatın kaldığı kısma kadar girdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmralı Adası açıklarında batan geminin içi dalgıçlar tarafından görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmralı Adası açıklarında batan geminin içi dalgıçlar tarafından görüntülendi - Son Dakika
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