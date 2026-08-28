İncir Ağacından Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da incir ağacından düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin önündeki incir ağacına çıkan 72 yaşındaki Abuzer Tepe, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Ağır yaralanan Abuzer Tepe, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Tepe, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tepe'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.