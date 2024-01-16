İnebolu\'da Aranan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki ayarı suçtan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, iki ayrı suçtan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı. - KASTAMONU