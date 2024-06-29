İnebolu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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İnebolu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren İki Kişi Kurtarıldı

İnebolu\'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren İki Kişi Kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan plajda serinlemek için denize giren Ayşe İ.M. ve Zeynep E.G., boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtarılan şahıslar, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

29.06.2024 19:03
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde serinlemek için Karadeniz'de denize giren iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Özlüce Köyü Plajından denize giren Ayşe İ.M. ve Zeynep E.G., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahısların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar, denizde boğulma tehlikesi geçiren Ayşe İ.M. ve Zeynep E.G.'nin yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla sudan kıyıya çıkarılan Ayşe İ.M. ve Zeynep E.G., sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Tedavi altına alınan Ayşe İ.M. ve Zeynep E.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnebolu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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