İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Bulundu - Son Dakika
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İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Bulundu

İnegöl\'de 2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Bulundu
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Kaybolan 2 yaşındaki Kadir Tohum, havuzda hareketsiz bulundu; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, yaklaşık bir saat sonra sitenin yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 197. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Kadir Tohum bir anda ortadan kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi ve yakınları, Kadir'i bulabilmek için çevrede arama yapmaya başladı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından çoçuk, sitenin yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Çocuk havuzdan çıkarılırken, sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa kalp masajı yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babanın yürek yakan feryadı

Kadir'in ölüm haberini alan annesi Şahade ve babası Mehmet Tohum büyük üzüntü yaşadı. Sinir krizi geçiren acılı anne, hastanenin müdahale odasının girişinde gözyaşlarına boğularak, "Kadir çık annem oradan" diye feryat etti.

Anne ve babanın yaşadığı büyük acı yürekleri dağlarken, 2 yaşındaki Kadir'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, İnegöl, Bursa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Bulundu - Son Dakika

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