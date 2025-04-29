Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 2. katının penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2 yaşındaki Azra E., odada oynarken pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Çocuğun ağlama seslerini duyan ailesi yardıma koştu. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
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