Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Çatıdaki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik müdahale sonucunda söndürdü. Yangında çatıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde Mustafa Ç. (17) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek Mustafa Ç. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Mustafa Ç. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile oy verme esnasında karşılaştı. Tartışmanın büyümesiyle taşlı, sopalı kavga çıktı ve 6 kişi yaralandı. Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek güvenlik önlemi aldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında İstanbul'da saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı. Seçimlerde vatandaşlar, tercihlerini belirlemek için sandık başına gitti. Sonuçlar merakla bekleniyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan komşu tartışmasında, Aydın B. isimli zanlı, komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Zanlı, gazetecilerin sorusu üzerine, evine çöktüklerini ve kendisini öldürmeye çalıştıklarını belirterek, pişman olduğunu ifade etti. Bayram Şimşek'in cenazesi ise Denizli'ye gönderildi.
Elazığ'ın Maden ilçesinde de Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaralananın olmadığı kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde meydana gelen kavga, 2 sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kadınların da dahil olduğu bir kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar müdahale ederek kavgayı ayırdı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil yolda yürüyen anne ve kıza çarparak yan yattı. Toplamda 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu trenin altında kalan 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Salihli'nin Aksoy Mahallesi Menderes Hemzemin geçidinde meydana gelen olayda, karşıya geçmeye çalışan Gönül Göçmen'e tren çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Göçmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bayburt'un Merkeze bağlı Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi tedavi altına alındı ve jandarma köyde güvenlik tedbirlerini artırdı.
Bilecik merkez Atatürk Parkı'nda Oktay Uslu isimli şahıs, 2 kişi tarafından darp edildi. Şahıs yüzüne ve vücudun çeşitli yerlerine darbe aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından şikayetçi oldu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?