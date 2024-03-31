İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

İnegöl\'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında çatıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

31.03.2024 16:11
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Çatıdaki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik müdahale sonucunda söndürdü. Yangında çatıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika

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