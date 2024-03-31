İnegöl\'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Aksaray'da kavgada 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı

Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde Mustafa Ç. (17) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek Mustafa Ç. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Mustafa Ç. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.