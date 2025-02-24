Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan F.C. ile silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan İ.İ. ve adam yaralama suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.K.'yı yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 3 Mahkum Yakalandı - Son Dakika
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