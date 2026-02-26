İnegöl'de 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

İnegöl\'de 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
26.02.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de Suriye uyruklu 70 yaşındaki Aziz Elmuhamed, evinde hareketsiz halde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Özen Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Suriye uyruklu Aziz Elmuhamed (70), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Suriye, İnegöl, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Yenidoğan bebekli aileye silah çekti Yenidoğan bebekli aileye silah çekti
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım
8 kollu ahtapot Torino’da Uğurcan Çakır rüzgarı 8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı
Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık

22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 23:02:28. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.