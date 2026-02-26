İnegöl\'de 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Özen Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Suriye uyruklu Aziz Elmuhamed (70), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA