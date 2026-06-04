İnegöl'de Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı

İnegöl\'de Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı
04.06.2026 19:24
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye giren ve akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Şibali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki G.K., arkadaşlarıyla birlikte dere kenarında vakit geçirirken dengesini kaybederek suya düştü. Zorlukla karşı kıyıya çıkan çocuk, arkadaşlarının bulunduğu tarafa geçmek isterken yeniden dereye girdi. Bu sırada akıntıya kapılan çocuk, sürüklenmeye başladı. Can havliyle derenin ortasında bulunan beton yapıya tutunan çocuk, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Çocuk, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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