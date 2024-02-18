İnegöl'de Ambalaj Satış İş Yerine Saldırı - Son Dakika
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İnegöl'de Ambalaj Satış İş Yerine Saldırı

İnegöl\'de Ambalaj Satış İş Yerine Saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ambalaj satış iş yerine araçla gelen saldırgan tüfekle ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

18.02.2024 18:32  Güncelleme: 18:35
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ambalaj satış iş yerine araçla gelen saldırgan tüfekle ateş ederek kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yeri önünde meydana geldi. Araçla işyerinin önüne gelen R.K. isimli şahıs, iş yerine tüfekle 3 el ateş etti. Saldırgan araçla kaçarken, iş yerinin camları kırıldı. İş yerinin kapalı olduğu, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İnegöl'de Ambalaj Satış İş Yerine Saldırı - Son Dakika
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