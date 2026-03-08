İnegöl\'de Apartman Çatısında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatısı, alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yelken sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü.

Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA