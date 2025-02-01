İnegöl'de Bebek Süt Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Bebek Süt Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de Bebek Süt Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 aylık bebeğin annesi uyuyakalınca süt kaçtı, bebek hayatını kaybetti.

01.02.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirirken uyuyakalması sonucu genzine süt kaçan 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Topuz Sokakta bulanan evde meydana geldi. Murat (34) ve Elzana Sayfat (30) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebeğini, anne kucağına alıp emzirmeye başladı. Anne, kucağındaki bebeği emzirirken uykuya daldı. Kısa süre sonra uyanan kadın, bebeğinin hareketsiz olduğunu görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yoğun müdahalesine rağmen hayatını kaybeden bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, İnegöl, bursa, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Bebek Süt Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Bebek Süt Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.