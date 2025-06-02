İnegöl\'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, 1 Tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişinin yaralanmasına neden olan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 20.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Soner Akan (30) ve ağabeyi İlker A. (32) ile Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ile Salih A. (20) arasında kavga çıktı. Kavgada Soner A. bıçakla Taha A.'yı yaralarken, Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. ise darp sonucu yaralandı. Saldırııy gerçekleştiren şahıslar kaçarken, yaralanan 4 kişi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karışan Soner Akan ve ağabeyi İlker A., sorgulalarının ardından adliyeye sevk edildi. Soner A. adam yaralama suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İlker A. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA