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İnegöl'de çetenin faaliyetlerini başlatan "Hanımağa" lakaplı iş kadını olduğu ortaya çıktı

"Mahzen-32" operasyonunda gözaltına alınan 27 çete üyesi adliyeye sevk edildi

Kendilerini takip eden polisleri husumetlileri zannederek ateş açtılar

BURSA - Bursa'da Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı "Mahzen-32" operasyonunda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 kişi, kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan çete üyeleri geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca, İnegöl ilçesinde yine bir işletmesi bulunan 41 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı kadının ise ilçede çetenin faaliyetleri başlatan kişi olduğu öğrenildi.

Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da düzenlenen "Mahzen-32" operasyonları ile elebaşılığını cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütünün çökertildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları tespit edildi. Bunun yani sıra Bursa'ya il dışından getirdikleri yaşların 17 ile 25 arasında tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin işyerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi.

Sıkı takibin ardından çete çökertildi

Bursa'ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darp ettikleri, araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak-verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan polis, çeteyi çökertti. Operasyonlarda çetenin elebaşını Hakkı Saral'ın da arasında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Operasyonlar sonucu 10 işyeri ile 34 evde yapılan aramalarda, 16 adet tabanca, 56 milyon 434 bin TL değerinde 53 adet çek ve senet, bin 272 adet farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 TL nakit para, 123 bin 800 Dolar, 20 bin 800 Euro, ve 2 tane lüks araç ele geçirildi.

İlçede çetenin faaliyetlerini bu iş kadını başlatmış

İnegöl'de çetenin faaliyetlerini başlatan kişinin 41 yaşındaki iş kadını D.T. olduğu öğrenildi.

Kendilerini takip eden polislere ateş açmışlar

Kendilerini takip eden polisleri husumetlileri zanneden çete üyeleri polisle çatıştığı ve bu olaydan kimsenin yara almadığı öğrenildi.

Çetenin elebaşının da aralarında bulunduğu 27 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyete getiren 27 çete üyesi işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.