İnegöl'de Çiftin Tencere ve Bıçak Kavgası

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Tartışan çift birbirlerini tencere ve bıçakla yaraladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartışan karı koca birbirlerini tencere ve bıçakla yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi 2. Sokaktaki evde meydana geldi. Maşallah Ö. ile eşi Vahide Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Yaralı adam da mutfaktan bulduğu tencereyi kadının başına vurarak yaraladı. Kavgaya olay yerine sevk edilen polis ekiplerince sonlandırıldı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan karı koca, hastaneden çıkarken tekrar tartışmaya başladı. Polis ekipleri çifti yine yatıştırdı. Çift ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.